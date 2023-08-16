В Новосибирской области за пять лет открылось 1119 спортивных объектов

Лыжероллерная трасса, физкультурно-оздоровительный центр, универсальная спортплощадка: в районах Новосибирской области продолжается развитие спортивной инфраструктуры.

Благодаря поддержке губернатора и правительства Новосибирской области в регионе за последние пять лет в рамках реализации комплексных программ создано 1119 объектов для физической активности и занятий спортом. Построены крупные спортивные объекты, в том числе в 2022 году открыт универсальный манеж в наукограде Кольцово, стадион в Куйбышеве, спорткомплекс в городе Оби, завершено строительство Многофункционального ледового дворца «Сибирь-Арена».

Вопросы строительства и модернизации спортивных объектов рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе выездного совещания в Доволенском и Каргатском районах. В совещании принял участие председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

В Довольном 16 августа начал работу современный спортивный комплекс — лыжероллерная трасса, о которой более 10 лет мечтали доволенцы — любители здорового образа жизни. Трасса предназначена для круглогодичных тренировок лыжников.

«Поздравляю с наступившим праздником — Днем физкультурника. Здорово, что к этому замечательному дню вы получили такой подарок. Уверен, что эта трасса не будет пустовать ни летом, ни зимой. И позволит прибавить к достижениям доволенцев новые награды», — отметил глава региона.

В этот же день в Довольном был торжественно открыт еще один спортивный объект — физкультурно-оздоровительный центр «Сибиряк».

«Доволенцы многое делают сами, многого добиваются не только в спорте. Мы присутствуем на объекте, ФОЦ «Сибиряк», который сделан инициативой и силами жителей Доволенского района. Желаю вам успехов и побед!» — обратился к жителям Андрей Травников.

На капитальный ремонт центра выделены средства из областного и местного бюджетов. В бывшем промышленном здании оборудованы тренажерный и спортивный залы для занятий различными видами единоборств. Физкультурно-оздоровительный центр оснащен современным спортивным оборудованием. Открытие центра «Сибиряк» создает надежную основу для развития в Доволенском районе таких спортивных дисциплин, как самбо, пауэрлифтинг, армрестлинг, гиревой спорт.

Отметим, что в Каргате в 2023 году открыта универсальная игровая площадка для соревнований по волейболу, баскетболу и мини-футболу.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что губернатор Андрей Травников поставил задачи по защите зеленого каркаса Новосибирска.