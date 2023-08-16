Сообщается, что с 21 августа минпромторг Новосибирской области будет принимать заявки на гранты от молодых предпринимателей и представителей социального бизнеса. Информация об этом появилась в ТГ-канале министерства.

Заявители смогут претендовать на безвозмездную финансовую поддержку от областного правительства в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Требования к каждой из категорий претендентов следующие.

На получение гранта для молодых предпринимателей смогут претендовать те кандидаты, кто на момент подачи заявки находится в возрасте до 25 лет включительно, имеет статус ИП или юрлица с долей в уставном капитале не менее 50% и обладает сертификатом о прохождении программы «Азбука предпринимателя» в центре «Мой бизнес». Также необходимо не иметь налоговых и иных задолженностей на сумму более 3000 рублей и не заниматься реализацией подакцизной продукции или добычей полезных ископаемых.

Для претендентов от социального бизнеса условия такие: включение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (в период с 10 июля по 31 декабря 2023 года), наличие сертификата о прохождении курса «Основы социального предпринимательства» в течение года до момента подачи заявки на грант для новичков соцпредпринимательства, а если вы уже имеете статус социального предприятия, то условием будет реализация ранее созданного проекта в сфере соцбизнеса.

Грантополучатель обязуется сохранить или увеличить среднесписочную численность работников по итогам года, следующего за годом предоставления гранта (в данном случае — 2024-го). Заявки на получение гранта можно подавать с 21 августа по 5 сентября этого года.

Ранее сообщалось, что в рамках региональной программы поддержки планируется предоставить помощь более чем 14 тысячам предпринимателей Новосибирской области.