«Будет еще хуже»: как развивается дорожная ситуация в Новосибирске?

16 августа в Новосибирске по факту вновь изменилась схема организации дорожного движения на площади Труда. Реальный маршрут прохождения автотранспорта через площадь был максимально затруднен и не соответствовал как схеме, анонсированной ранее мэрией города, так и рекомендациям навигаторов.

В первой половине дня в среду, 16 августа, при движении с улицы Широкой со стороны улицы Троллейной при въезде на площадь Труда автомобильный поток не поворачивал направо по улице Станиславского (как предписано новой схемой), а пересекал площадь до середины с последующим разворотом влево и вхождением в транзитный поток, идущий с улиц Станиславского и Ватутина. Дорожная ситуация осложнялась поломкой троллейбуса, ДТП с участием двух автомобилей, остановкой движения трамваев и отсутствием регулировщиков.

Площадь Труда в Новосибирске, прозванная в соцсетях «Кольцом ада», в последнее время превратилась в интернет-мем и получила сотни гневных комментариев на различных онлайн-ресурсах. Однако внимания со стороны городских властей этой локации явно не хватает.

«Недостаток, а иногда и полное отсутствие регулировщиков на площади Труда становится причиной хаоса, хотя регулировщиков может выставлять не только ГИБДД, но и подрядчик строительства, и мэрия. Главное — обеспечить согласованность их действий посредством оперативной радиосвязи», — пояснил в комментарии для «Континента Сибирь» председатель Новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Также в числе причин, усугубляющих проблемы с транзитом через площадь Труда, Ашурков назвал рассогласованность в работе светофоров на улице Станиславского при подходе к площади и низкий уровень культуры поведения водителей, игнорирующих требования дорожных знаков. Кроме того, автоэксперт отметил, что летом 2023 года «такое ощущение, что нагрузка на улично-дорожную сеть Новосибирска возросла втрое». Причиной тому стало совпадение по времени со строительством четвертого моста работ по ремонту Октябрьского моста, сопровождающихся значительным сужением его проезжей части, и беспрецедентно масштабных работ по текущему и капитальному ремонту городских тепловых сетей, влекущих за собой многочисленные перекрытия проезда.

Приближение сезона повышенного городского автомобильного трафика обещает дополнительные трудности автомобилистам. В сентябре, по оценкам экспертов, в крупных российских городах загруженность автомобильных дорог возрастает на 15–20%. «Будет еще хуже», — резюмирует Вячеслав Ашурков.