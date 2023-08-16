Свыше 100 литров алкоголя изъято из незаконного оборота на ярмарке в Новосибирске

После жалобы местного жителя на несанкционированную продажу алкоголя областная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при проведении ярмарки меда на площади им. Пименова в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками правоохранительных органов были выявлены факты продажи алкогольной продукции в нарушение норм федерального законодательства, постановления правительства Новосибирской области № 303-П.

«Изъято 108,5 литра продукции, которая направлена на экспертизу. После проведения экспертизы будут приняты меры административного характера к виновным в совершении правонарушения лицам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавляют, что организатору проведения ярмарки прокуратура внесла представление.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске откроют современный вытрезвитель.