16 августа на сайте правительства РФ появилась информация об итогах рабочей поездки премьер-министра России Михаила Мишустина в Дальневосточный и Сибирский федеральный округа. В частности, там перечислены поручения, данные Мишустиным по различным направлениям.

Минздраву, Минстрою и Минфину РФ поручено до 15 ноября проработать возможность перераспределения бюджетных средств для опережающего ввода в эксплуатацию детской инфекционной больницы на 300 мест в Омске. На эти цели необходимо более 3,3 млрд рублей, объект планируется сдать в 2025 году. Также Омску должны выделить порядка 300 млн рублей на завершение реконструкции участка автотрассы в сторону Новосибирской области — распоряжение об этом поручено подготовить до середины сентября.

До 4 сентября должен быть подготовлен проект распоряжения о выделении Алтайскому краю 200 млн рублей — такая задача поставлена Минстрою и Минфину РФ. Средства должны быть направлены на обеспечение постоянного водоснабжения жителей 56 населенных пунктов региона.

По Красноярскому краю поручений сразу несколько: Минпромторгу РФ поручено до конца ноября этого года оказать поддержку «Норникелю» путем содействия в подборе технологических решений для постройки комплекса непрерывного конвертирования и линии нейтрализации серной кислоты на Медном заводе Норильска. О посещении этого города Мишустиным мы рассказывали ранее. Наблюдать за реализацией экологического проекта «Норникеля» поручено Минприроды РФ и Роспотребнадзору. Они, в числе прочего, будут обязаны проконтролировать выполнение взятых компанией обязательств по квотам на вредные выбросы.

Другим пунктом, по которому глава правительства дал отдельное поручение, стал план комплексного социально-экономического развития Норильска. Минстрой и Минвостокразвития должны утвердить график его реализации до 1 ноября 2023 года. Ведомства будут выполнять эту задачу совместно с правительством Красноярского края, администрацией Норильска и «Норникелем».

Ранее мы сообщали, что полпред президента РФ в СФО Серышев обсудил с Виталием Хоценко приоритеты социально-экономического развития Омской области.