В городах Сибирского федерального округа установили новые объекты благоустройства из вторичных материалов — 40 скамеек и 19 урн из переработанного пластика, собранного сотрудниками Сбера, появились в Красноярске, Новосибирске и других городах Сибири. Информацией об этом поделилась пресс-служба Сбера.

Сотрудники сибирских отделений банка в рамках проекта «Крышкам крышка 2.0» собрали свыше 1,4 тонн пластиковых крышек, которые были переданы для переработки. Проект проводится уже второй раз – в 2022-м году в сибирских регионах были установлены 41 скамейка и 9 урн.

Первую партию получил Красноярск – десять скамеек было установлено на Центральной левобережной набережной города. В Новосибирске новые скамейки и урны украсили парк Сосновый бор, в Омске – Воскресенский сквер, в Томске – стадион «Буревестник», а в городе Топки Кемеровской области – культурно-досуговый центр «Цементник». Еще несколько эко-объектов были установлены в офисах банка и административных зданиях Кемеровской области и Республики Тыва. До конца лета аналогичные установки пройдут на Алтае и в Республике Хакасия – всего же в Сибири будут установлено более 70 новых скамеек и урн.

«ESG-повестка занимает весомое место в направлениях деятельности Сбера. Проект «Крышкам крышка 2.0», направленный на сортировку отходов и переработку пластика, и нашедший мощный отклик среди наших сотрудников, стал одним из важнейших эко-инициатив. В этом году нам удалось собрать больше пластиковых отходов, чем в прошлом, благодаря чему мы устанавливаем большее количество скамеек и урн. Это трудоемкая работа, ведь на изготовление каждой скамейки требуется более сорока пяти килограмм пластика», — приводит слова заместителя председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяны Черниковой пресс-служба.

Ранее мы сообщали, что при поддержке Сбера на Алтае прошел фестиваль бега по пересеченной местности.