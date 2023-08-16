Состав учредителей новосибирской сети кафе-кондитерских «Кузина» изменился

Алёна Золотова
 
Состав учредителей новосибирской сети кофеен «Кузина» изменился
Евгения Головкова. Фото Михаила Перикова

Новосибирская сеть кафе-кондитерских «Кузина» приняла в число соучредителей еще одного участника. Изменения претерпит и состав учредителей ООО «Кузина-Инвест».

14 августа основанное американским предпринимателем Эриком Шогреном новосибирское ООО «Кузина» раскрыло информацию о принятии в число соучредителей третьего лица — ООО «Стар». Компания уже управляет 4 заведениями сети Kuzina в Новосибирске. Об этом стало известно из отчета компании, размещенном в «Интерфаксе».

После внесения номинальной стоимости в размере 70 тысяч рублей доля ООО «Стар» в бизнесе составила 2/207 или 3,4%. Уставной капитал сети кофеен на данный момент составляет 2 070 000 рублей.

По данным сервиса Rusprofile, учредителями ООО «Стар» являются ООО «Кузина» (50%) и основатель сети Эрик Шогрен (50%).

«ООО «Стар» не просто входит в состав ООО «Кузина», а вносит все активы в виде действующих подразделений с операционной прибылью. Такой шаг приблизит нас к консолидации партнерских юридических лиц внутри корпоративной структуры, а выкуп партнеров позволит сохранить всю операционную прибыль внутри ООО «Кузина» и улучшить финансовые показатели. ООО «Кузина-Инвест» — следующий кандидат к консолидации», — прокомментировала управляющая сетью «Кузина» Евгения Головкова.  Ее слова приводит ТГ-канал компании «Юнисервис Капитал», которая занималась размещением «Кузины» на бирже.

Напомним, что ранее стало известно, что кредиторы недостроенного офисного здания на улице Покрышкина планируют оспорить решение суда.

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