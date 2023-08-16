Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска ликвидировали разлив нефтепродуктов на реке Обь. Сообщается, что работы провели в 2 этапа. Информация об этом появилась в ТГ-канале СПАСАТЕЛИ МАСС.

Вчера в СМИ появились изображения маслянистого пятна на поверхности воды в реке. Сообщалось, что оно находится неподалеку от лодочной рядом с ЖК «Марсель». Спасатели выехали на место разлива и установили боновые заграждения для того, чтобы предотвратить распространение топливного пятна, после чего поверхность загрязнения обработали специальным сорбентом.

Вторым этапом стал сбор сорбента и нефтепродуктов с поверхности воды для последующего уничтожения. Боновые заграждения демонтировали, специалисты повторно взяли анализ воды, чтобы подтвердить отсутствие загрязняющих веществ. Источник разлива нефтепродуктов выясняется.

Ранее мы сообщали, что суд в Норильске вынес приговор виновникам разлива 21 тысячи тонн дизельного топлива на ТЭЦ в 2020 году.