Новосибирские спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов на Оби

Павел Ганьшин
 
Разлив
Изображение от Freepik

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска ликвидировали разлив нефтепродуктов на реке Обь. Сообщается, что работы провели в 2 этапа. Информация об этом появилась в ТГ-канале СПАСАТЕЛИ МАСС.

Вчера в СМИ появились изображения маслянистого пятна на поверхности воды в реке. Сообщалось, что оно находится неподалеку от лодочной рядом с ЖК «Марсель». Спасатели выехали на место разлива и установили боновые заграждения для того, чтобы предотвратить распространение топливного пятна, после чего поверхность загрязнения обработали специальным сорбентом.

Вторым этапом стал сбор сорбента и нефтепродуктов с поверхности воды для последующего уничтожения. Боновые заграждения демонтировали, специалисты повторно взяли анализ воды, чтобы подтвердить отсутствие загрязняющих веществ. Источник разлива нефтепродуктов выясняется.

Ранее мы сообщали, что суд в Норильске вынес приговор виновникам разлива 21 тысячи тонн дизельного топлива на ТЭЦ в 2020 году.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  