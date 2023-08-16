ПСБ представил новую платежную карту на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представил платежную карту, призванную стать основой финансовой и социальной инфраструктуры для участников и ветеранов СВО.

Сегодня в оказание помощи участникам СВО включены практически все сферы бизнеса, которые содействуют получению полагающихся мер поддержки бойцов: социальной, медицинской и психологической реабилитации, обеспечение лекарствами и техническими средствами, помощь в восстановлении документов, профессиональная переподготовка и трудоустройство ветеранов.

Программа лояльности ПСБ позволяет держателям новой карты выгодно совершать повседневные покупки в аптеках, на АЗС, в магазинах и других торгово-сервисных предприятиях.

«Всесторонняя поддержка и забота об участниках и ветеранах СВО и их семьях — это сегодня приоритетный вопрос и для государства, и для всего нашего общества. ПСБ стремится внести свой вклад в систему поддержки наших бойцов, отстаивающих интересы страны в ходе СВО. Мы готовы участвовать в адресных программах помощи и социальных гарантий и предоставляем собственную систему льгот от банка — многофункциональная карта для защитников Отечества станет тем инструментом, который позволит участникам и ветеранам СВО и их семьям пользоваться всеми необходимыми банковскими услугами и сервисами в рамках программы лояльности», — отметил в ходе презентации председатель ПСБ Петр Фрадков.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что сегодня необходимо показать, что общество относится к защитникам Отечества с почетом, и пониманием важности того, что ветераны сделали для страны. «Все партнеры фонда солидарны с нашими основными принципами работы — справедливость, забота и уважение — и готовы поддерживать ветеранов и родных погибших. Одной из важных мер поддержки стала карта лояльности ПСБ, которая удобна в использовании и даст возможности для подключения различных партнерских программ».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что система социального обеспечения военнослужащих и их семей проходит цифровой апгрейд.