«Новые люди» назвали предательством отказ своего кандидата от участия в выборах главы Алтайского края

Отделение политической партии «Новые люди» в Алтайском крае и Республике Алтай раскритиковало решение своего кандидата Владислава Вакаева выйти из избирательной гонки за пост губернатора края. Как сообщили в пресс-службе «Новых людей», о единоличном решении Вакаева партийцы узнали из СМИ.

«Кандидат, которого мы поддерживали, счел возможным единолично принять решение выйти из предвыборной гонки. Считаем, что таким поступком Владислав Вакаев предал не только партию, но и людей, которые его поддерживали. Поддержка жителей уже помогла нам одержать немало побед в нашем регионе. С такой же мотивацией мы шли на выборы главы Алтайского края. Приносим искренние извинения всем, кто хотел поддержать «Новых людей» на выборах», — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 15 августа, Владислав Вакаев, будучи единственным кандидатом от партии «Новые люди», объявил о снятии своей кандидатуры на участие в выборах главы Алтайского края, обосновав это решение намерением поддержать действующего губернатора региона Виктора Томенко.

Выборы главы Алтайского края будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Избирателям будет предоставлена возможность проголосовать дистанционно в единый день голосования, 10 сентября.