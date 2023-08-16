Глава департамента по культуре Томской области не признал вину по делу о мошенничестве

Начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк, на которого заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, не признал вину в суде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В судебном заседании подсудимый заявил, что с обвинением категорически не согласен, вину в предъявленном обвинении не признает в полном объеме. Судебное разбирательство проходит в общем порядке», — рассказали в пресс-службе. Цитату приводит ТАСС.

Напомним, что чиновник подозревается в хищении денежных средств «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций», уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ Томской области.

Как ранее сообщали в пресс-службе регионального управлении Следственного комитета России, по предварительным данным, с сентября 2009 года по июнь 2017 года было совершено хищение денежных средств ОГАПОУ «ГКСКТИИ», выделявшихся на выплату заработной платы сотруднику данного учреждения, фактически не выполнявшему трудовых функций за весь период трудоустройства. Сумма похищенных средств составила не менее 900 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что суд начал рассматривать уголовное дело депутата Заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева.