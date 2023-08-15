Стало известно, когда отремонтируют фасад ККК им. Маяковского в Новосибирске

В Новосибирске приступили к ремонту фасада киноконцертного комплекса имени Владимира Маяковского — важного историко-культурного объекта, расположенного в самом центре города. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

«Дорогие друзья! Мы начали ремонтные работы фасада ККК Маяковский. Уже в сентябре все работы будут закончены. Маяковский всегда ждет вас в гости», — говорится в посте.

Также осенью текущего года запланировано завершение капремонта театра «Глобус», где в настоящий момент выполняются работы по реконструкции эстакад с западной и восточной сторон здания, и по благоустройству территории.

Ранее мы писали о том, что главный архитектор Новосибирска рассказал, когда муниципалитет начнет согласовывать архитектурный облик зданий.