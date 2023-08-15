В Новосибирске 13 августа 2023 года открылась «Сибирь-Арена», которая должна была принять молодежный чемпионат мира по хоккею 2022-2023 года. «Континент Сибирь» расспросил первых гостей арены о впечатлениях и ожиданиях.

«Сибирь-Арена» — многофункциональная ледовая арена в Новосибирске. Общая площадь спортивного комплекса составляет 12 га территории на берегу реки Оби. Вместимость — 10 587 зрителей. Общая площадь помещений — 72 173 квадратных метров. Высота сооружения — 38 метров (6 этажей). Хоккейная площадка предусматривает максимальную универсальность: при необходимости может трансформироваться от стандартного размера 60 х 30 метров до финского — 28 х 60 метров. 10 июля 2023 года внесена во Всероссийский реестр объектов спорта

Разделить радость открытия и торжественность момента с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и жителями региона из Москвы прилетели первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, а также президент Федерации хоккея России, легендарный вратарь сборной СССР Владислав Третьяк. На трибунах собрались тысячи горожан. Безудержный позитив от долгожданности события практически затмил все остальные эмоции и оценки очевидцев церемонии открытия.

«Сибирь-Арена» — грандиозное сооружение заслуживающее не только безадресных восторгов, но и отдельных слов благодарности губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, взявшему на себя эту непростую задачу и доведшему её до такого впечатляющего результата. Сам до сих пор играю в хоккей, поддерживаю этот вид спорта во всех возрастах и на всех уровнях. Уверен, что теперь Новосибирск по праву станет ещё одной хоккейной столицей России», — заявил в комментарии для «Континента Сибирь» председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

Также народный избранник рассказал, что недавно вернулся из поездки на историческую родину в Беларусь: «Был на хоккейной арене в Минске, где проходил несколько лет назад чемпионат мира. Скажу, что наш стадион выдерживает сравнения по всем параметрам. В матче открытия разрывался, за какую команду болеть, но это праздника не испортило». Отдельно Игорь Гришунин отметил грамотные решения по организации «доступной среды» внутри сооружения, световое оформление церемонии открытия и прекрасную акустику арены.

Матч открытия между юниорскими сборными России и Белоруссии начался с символического вбрасывания, которое произвели Владислав Третьяк и Андрей Травников. Как сообщал ранее «Континент Сибирь», двое игроков новосибирской молодёжной команды по хоккею с шайбой «Сибирские снайперы» были вызваны в состав юниорской сборной России для участия в этой встрече. Сама игра оставила у зрителей двоякое ощущения: судя потому, что происходило на площадке, сборная России была собрана специально для этого матча, а белорусы привезли сыгранный коллектив. Результат соответствующий — 3:1 в пользу гостей. Но результат был в этом неофициальном матче не принципиальным на фоне масштабности всего происходившего.

«Долгожданным событием, повышающим привлекательность всего региона» назвал открытие «Сибирь-Арены» в комментарии для «Континента Сибирь» новосибирский ресторатор Денис Иванов. «Полный восторг от красивой современной арены! Яркая красочная церемония стала для меня приятным напоминанием о грандиозном празднике Зимних Олимпийских игр в Сочи. На открытие пришли с детьми, их тоже всё это очень сильно впечатлило, переполняло восхищение и позитив. Горский район для меня — воспоминания детства. Мальчишками проводили там много времени, ходили купаться на котлован. Очень приятно, что эта территория получила такое впечатляющее и перспективное развитие — многофункциональный спортивный комплекс и прилегающий к нему новый городской парк «Арена»», ─ отметил Иванов.

Жители Новосибирска и Новосибирской области также обсуждают в соцсетях открытие нового стадиона, делятся своими мыслями и пожеланиями в развитие ситуации: от «возвращения к идее проведения в Новосибирске молодежного чемпионата мира» до «выбора курса на победу ХК «Сибирь» в Кубке Гагарина». Некоторые болельщики считают, что уровень результатов команды должен соответствовать уровню арены.

«В раздевалках и спортивных залах не был. Если же судить по тому, что я увидел с трибуны — это обычный типовой ледовый дворец спорта. Городу несомненно нужен такой большой современный хоккейный стадион. Десять тысяч зрителей ─ это как раз вместимость трибун для Новосибирска. Конечно, такая арена должна дать новый импульс развитию спорта в регионе и стать центром притяжения знаковых мероприятий, не только спортивных», — поделился с «Континентом Сибирь» своим мнением председатель совета директоров международного выставочного центра «Новосибирск Экспоцентр», экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, бывший полпред президента РФ в СФО Виктор Толоконский.

Многие собеседники «Континента Сибирь» вспоминали о том, что чемпионат мира, запланированный в Новосибирске, в итоге перенесли в Канаду, а строительство стадиона затянулось. Церемония торжественного открытия стала счастливым финалом весьма драматической истории строительства, которое пришлось вести в непростой период времени. За тем как строится новый ледовый дворец спорта (ЛДС) горожане имели возможность наблюдать на протяжении нескольких лет воочию, проезжая по прилегающим магистралям, и через онлайн-трансляцию в сети интернет.

Генеральный директор ГК «Химметалл», заместитель председателя общественного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства Евгений Гаврилов в комментарии для «Континента Сибирь» отметил, что здание нового дворца спорта и парк возле него стали несомненным украшением Новосибирска, однако инфраструктура оказалась готовой к открытию ЛДС не в полной мере: «С удовольствием отправился бы на стадион на метро, но станцию «Спортивная» сдать не успели — пришлось ехать на машине. В итоге искал парковку почти час, припарковался только в районе городского пляжа и оттуда шел пешком. Хороший, новый пешеходный переход, но не работают лифты. Получается, что «Сибирь-Арена» сегодня с этого направления практически недоступна для маломобильных граждан и неудобна для матерей с колясками. Это задачи, которые надо решать в ближайшее время».

В ответ на запрос «Континента Сибирь» в мэрии города отметили, что «ввод в эксплуатацию станции «Спортивная» Ленинской линии Новосибирского метрополитена возможен не ранее 4 квартала 2023 года. Для пассажиров эта станция будет доступна сразу после ввода её в эксплуатацию. Ориентировочная степень готовности объекта — более 97%».

Начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов напомнил «Континенту Сибирь», что местные хоккейные болельщики считаются одними из лучших в стране, и они заслужили такой современный стадион. «Само мероприятие прошло на высшем уровне, организационных шероховатостей было минимум. Моё отдельное спасибо за потрясающее качество звука. Важно, что в итоге Новосибирск получил не просто ещё один спортивный объект. Вкупе с парком создано уникальное для города коммуникативное простраство, конкурировать с которым Михайловской набережной и площади Ленина будет сложно», — добавил Олег Хорошунов.

Кроме того, начальник управления художественного облика Новосибирска рассказал «Континенту Сибирь», что в связи с открытием «Сибирь-Арены», его управлением инициирована проработка вопроса светового оформления близлежащей площади Лыщинского.

Директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева выразила уверенность в том, что «Сибирь-Арена» сыграет в будущем важнейшую роль не только в спортивной, но и в культурной жизни всего региона: «Будем с нетерпением ждать выступления на этой ультрасовременной многофункциональной площадке танцоров балета на льду и артистов других жанров». На фоне восторженных оценок нового стадиона директор музея сделала отдельный акцент на эстетическом аспекте нового коммуникативного пространства, отметив, что новый стадион и парк идеально вписаны в ландшафт прибрежной зоны. «Как всё удачно сложилось: официальное открытие важнейшего объекта региональной социальной инфраструктуры совпало с празднованием и Дня физкультурника и Дня строителя», — отметила Екатерина Болдырева.

Ближайший официальный хоккейный матч пройдет на «Сибирь-Арене» 22 августа в рамках традиционного предсезонного турнир Памяти А.И. Белосохова среди команд Молодежной хоккейной лиги. Турнир пройдет с 22 по 26 августа 2023 года. ХК «Сибирь» проведет свой первый официальный матч на новом стадионе 7 сентября против ХК «Барыс» (Астана).

«Хоккей в Новосибирске — самый популярный вид спорта. У нас отличная команда и лучшие в России болельщики. Теперь этому уровню соответствует и арена. Очень жду начала сезона, чтобы вместе с друзьями сходить на «Сибирь». Видно, что к обустройству «Сибирь-Арены» подошли с умом, заранее создали парк рядом с ЛДС. Ждём, когда здесь откроется станция метро. Думаю, что должно пройти какое-то время, чтобы «Сибирь-Арена» действительно стала домом для наших хоккеистов и болельщиков. Её только предстоит обжить, создать здесь площадки для досуга перед матчем и между периодами. Но это дело техники. Уверена, что в ближайшие пару-тройку лет новый ЛДС превратится в знаковое место для нашего города, что именно здесь наши спортсмены будут одерживать яркие победы», — рассказала «Континенту Сибирь» о своих ожиданиях руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Новосибирской области Дарья Карасева.

Вместе с тем, не все представители власти и бизнеса позитивно оценили новый ЛДС. В частности председатель комиссии горсовета Новосибирска по наказам избирателей, член фракции КПРФ Александр Бурмистров ранее отмечал в соцсетях, что по его мнению, в соседней Омской области с задачей постройки современного дворца спорта справились лучше, чем в Новосибирской. «На фасаде здания маленький телевизор вместо огромного экрана, лестницы вместо эскалаторов, нет просторного холла с вместительной сценой, низкие потолки, явно дешевле отделочные материалы», — перечислял найденные недостатки «Сибирь-Арены» Бурмистров. Также, по его мнению, новому объекту не хватает мест, где в перерывах матча и до его начала могли бы развлечься дети. Кроме того, депутат отмечал, что для того, чтобы попасть на открытие, был вынужден купить у перекупщиков бесплатный билет за две тысячи рублей. Председатель комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский подтвердил «Континенту Сибирь», что депутатов новосибирского горсовета на открытие «Сибирь-Арены» не приглашали.