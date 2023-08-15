Норильский городской суд во вторник, 15 августа, вынес приговор по уголовному делу о разливе 21 тысячи тонн дизтоплива на норильской ТЭЦ-3 в 2020 году. Четыре сотрудника предприятия получили штрафы и от года до полутора исправительных работ. Информация об этом появилась в ТГ-канале управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

Обвиняемыми по делу проходили директор ТЭЦ-3, главный инженер, его зам по эксплуатации и начальник котлотурбинного цеха. Суд установил, что все четверо сотрудников АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» виновны в преступлениях по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

По 217-й статье фигуранты дела получили штрафы от 150 до 200 тысяч рублей, от уплаты которых были незамедлительно освобождены, так как срок привлечения к ответственности по этой статье уже истек. В качестве наказания по статье 246 обвиняемые получили от года до полутора лет исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Напомним, в результате аварии 29 мая 2020 года на территории норильской ТЭЦ-3 произошла утечка свыше 21 тысячи тонн дизельного топлива из резервуара. Это привело к обширному загрязнению почвы и вод в прилегающих районах и вызвало заметный общественный резонанс. Прокуратура в своем сегодняшнем сообщении упоминает, что размер компенсированного ущерба составил 205 млрд рублей, но официальные источники сообщали, что размер экологического штрафа для «дочки» «Норникеля», утвержденный судом, составил 146,2 млрд рублей — поначалу сумма иска была на 1,6 млрд выше, но суд снизил ее. При этом сама компания изначально не была согласна с такой оценкой и оценила последствия аварии на сумму в семь раз ниже, но позже выплатила штраф в полном объеме.

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