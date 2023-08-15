На дорожках Первомайского сквера, в котором ведется масштабная реконструкция, началась укладка плитки. Об этом в своем ТГ-канале написал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Благоустройство центрального сквера Новосибирска продолжается. Судя по сообщению мэра, в зеленой зоне закончили с укладкой коммуникаций и приступили к мощению дорожек плиткой. К концу недели, как сказано в сообщении, должен быть готов пандус для маломобильных граждан у Краеведческого музея.

По словам градоначальника, проведение работ по обновлению сквера тормозит собственник павильона за Краеведческим музеем — в нем в последнее время располагался Sabai bar, который должен переехать в ЖК «Монблан». Ранее в том же павильоне работали другие заведения общепита. Как пишет Локоть в своем канале, собственник строения затягивает сроки сноса, несмотря на решение суда. «Мэрия с судебными приставами сделает всё возможное, чтобы ускорить процесс демонтажа этого нестационара и продолжить обновление зелёной зоны», — написал глава города.

Двумя днями ранее в сквере было снесено здание бургерной Carl’s Jr, закрывшейся для гостей 17 июля как и Sabai bar.

Ранее мэр на аппаратном совещании объявил готовность № 1 к последствиям ливней в Новосибирске.