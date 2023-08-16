Кредиторы недостроенного офисного здания на улице Покрышкина в Новосибирске оспорят решение суда

Арбитражным судом Западно-Сибирского округа на 28 августа назначено судебное заседание по кассационной жалобе на решение о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц по делу о банкротстве АО «Строй-Инверсия».

В Новосибирске продолжаются судебные разбирательства между кредиторами недостроенного офисного здания на улице Покрышкина, в котором должен был разместиться магазин известной сети «Топ-Книга». Напомним, что здание должны были ввести в эксплуатацию еще в 2011 году, однако у застройщика — ЗАО ФСК «Новосибирская» под руководством Сергея Чернатова — начались сложности. Дольщики недостроенного офисного здания решили самостоятельно закончить проект и основали АО «Строй-Инверсия», однако им не удалось договориться о размерах и сроках дополнительных платежей.

В итоге АО «Строй-Инверсия» банкротится уже 6 лет (с августа 2017 года): стороны бизнес-конфликта с переменным успехом доказывают друг другу в арбитраже размер своих прав в реестре на возмещение убытков. Общая сумма исковых требований на сегодня — больше 200 млн рублей.

В конце апреля 2023 года, по данным ЕГРЮЛ, был назначен новый конкурсный управляющий — им стал Антон Владимирович Лебедев, член СРО «Паритет». Назначение, отмечают участники процесса, вызвало немало вопросов.

«Наши опасения связаны с тем, что на всех заседаниях суда от нового конкурсного управляющего присутствует его представитель — юрист компании «ЮКО». Это одна из московских компаний, которая специализируется на банкротстве компаний, работе с субсидиарной ответственностью и кредиторскими задолженностями. Сопоставив данные из открытых источников, мы обнаружили в интернете упоминания, что руководитель компании «ЮКО» может быть тесно связан с долговым центром ВТБ», — говорит руководитель одного из кредиторов, ООО «НАНС ФИНАНС», Виталий Калмык.

Появление третьего игрока в процессе, отмечают кредиторы долгостроя, может лишить шанса на возвращение вложенных средств обе стороны конфликта. «Мы не исключаем варианта, в котором ценный актив будет реализован на сторону, пока его законные владельцы выясняют правоту в суде», — считает Калмык.

Параллельно продолжается расследование дела, возбужденного в отношении бывшего директора ООО «Строй-инверсия» Надежды Поляковой по обвинению от группы кредиторов в хищении денежных средств со счетов компании. В июле дело, по словам кредиторов, передали на контроль в городской главк полиции. На сегодня идет расследование уголовного дела и установления виновных лиц.

Вместе с тем, по информации адвоката одного из кредиторов, все указанные судом обстоятельства, выявленные при изучении документации, дают основание обратиться в правоохранительные органы с заявлением о фальсификации при возбуждении уголовных дел в отношении ряда кредиторов, бывших инициаторами возбуждения первого уголовного дела по делу «Строй-Инверсии».

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.