Губернатор Андрей Травников поставил задачи по защите зелёного каркаса Новосибирска

Защита городских лесов, их качественное содержание — среди главных и масштабных задач по сохранению зеленого каркаса Новосибирска. Выездное совещание по перспективам развития и содержания зеленых территорий провел губернатор Андрей Травников в ПКиО «Заельцовский».

С министром природных ресурсов и экологии региона Евгением Шестерниным и заместителем мэра Новосибирска Анной Терешковой глава региона обсудил создание новых механизмов для более качественного содержания городских парков и лесов.

«Подобных подходов к созданию парковой инфраструктуры — как в парке «Заельцовский» — с использованием естественной среды ни в Москве, ни в Петербурге не видел, это здорово. Таких объектов создается в последнее время десятки каждый год: от маленьких квартальных сквериков до больших парковых проектов. Вопрос актуален как для городских властей, так и для областных. Нужно оценить, какие у нас есть возможности, ресурсы, структуры, которые позволят не просто построить, а годы содержать и передавать следующим поколениям», — подчеркнул губернатор.

Кроме городских лесов, зеленый каркас областного центра формируют парки, скверы. В предыдущие годы в Новосибирске при поддержке региональных властей было реализовано множество проектов по благоустройству и озеленению — Михайловская набережная, парк «Арена», Затулинский дисперсный парк, Ельцовский парк, осенью этого года должны сдать парк «Каменка».

«За последние пять лет состоялся прорыв в Новосибирске: более 25 парков, скверов построено. Помимо реконструкции, сделано и много новых территорий. По вашему поручению дальше делаем «Усть-Тулу», соединяем с Бугринским парком. Надеемся, что в течение пяти лет еще не менее 25 пространств — и реконструированных, и новых — будет создано», — отметила Анна Терешкова.

Благоустроить пространства мало, за территориями нужен постоянный уход. Важно не просто наращивание мощностей структур, которые занимаются этим уходом, — Горзеленхоза, лесничеств, но и формирование системного подхода к содержанию зеленых территорий самых разных категорий.

«Я в июне принял принципиальное решение о создании учреждения. Честно скажу, был в раздумьях, под каким министерством его создавать. Сегодня вы меня убедили, что это больше леса, чем парки. Поэтому готовьте предложение по созданию отдельной структуры по обслуживанию и Заельцовского бора, и дендропарка», — поручил глава региона министру природных ресурсов и экологии.

Перспективное направление, требующее меньше временных и финансовых затрат по сравнению с оборудованием масштабных общественных пространств, но позволяющее повысить уровень комфорта в жилых микрорайонах, — внутриквартальное озеленение.

Ранее мы писали о том, что в минприроды прояснили вопрос о реконструкции дендропарка в Новосибирске.