Задачи по развитию системы образования Заельцовского района, в частности, по созданию новых мощностей для среднего профессионального образования, поставил губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки.

Так, во время выездного совещания глава региона обсудил со специалистами министерства образования Новосибирской области, мэрии Новосибирска возможность передачи ведомству здания по улице Лебедевского, 1 для размещения там после проведения капитального ремонта учреждения СПО.

Как доложил губернатору заместитель министра образования Юрий Савостьянов, в связи с востребованностью специалистов в сфере ИТ, а также значительным превышением установленной проектной мощности ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» есть потребность в увеличении числа учебных мест.

Это возможно осуществить за счет организации новой образовательной площадки в здании на улице Лебедевского. Здесь планируется создание единого методического центра в сфере информационных технологий, осуществление различных форм подготовки (СПО, ПО, ДПО), а также реализация вместе с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области проекта по созданию удаленных точек курсовой подготовки взрослого населения из районов Новосибирской области.

«Сегодня во время совещания рассмотрели два интересных проекта: один быстрый, второй перспективный. Быстрый проект — это использование бывшего здания 35-й школы, которое сегодня не эксплуатируется. При его реконструкции можно создать больше 600 мест в колледже информационных технологий. Тот опыт, который мы вместе с городом получили на школах, когда создавали новые места в старых зданиях путем перепланировки, ремонта, реконструкции, сегодня будем использовать в колледже. И перспективный проект — это создание абсолютно нового колледжа СПО в районе будущей застройки, микрорайоне «Клюквенный», и он будет создан в ближайшие годы», — заявил Андрей Травников.

Еще одной важной темой выездного совещания стал вопрос создания новых мест в школах. Как подчеркнул губернатор, за последнее время за счет реконструкции было создано 11 тысяч таких мест: «Это достаточно быстрое решение, мы понимаем, что ремонтировать быстрее и проще, чем строить новое здание, и бюджетная эффективность выше, мы потратили меньше средств. Самое важное — за счет этого создаются места в шаговой доступности от жителей исторических или новых быстрорастущих районов, где зачастую сложно найти земельный участок для строительства нового здания, но в существующих есть возможность увеличить количество школьников».

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