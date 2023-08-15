Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Вакаев принял решение отказаться от участия в грядущих выборах губернатора Алтайского края и поддержать действующего главу региона Виктора Томенко, который баллотируется на второй срок от партии «Единая Россия». Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

«Последние несколько лет я занимаюсь реализацией четкой и понятной миссии — созданием современных и комфортных общественных пространств. Многое удалось сделать в этом направлении. Вижу, как эта миссия системно и последовательно реализуется в нашем крае: смотрите, как стали меняться в лучшую сторону наши города. Вот почему считаю, что нужно поддержать команду Виктора Томенко, которая показала свое умение и желание работать в интересах жителей Алтайского края», — говорится в сообщении.

После того как Вакаев выбыл из избирательной гонки, в Алтайском крае осталось пять зарегистрированных кандидатов на губернаторский пост, среди которых — действующий губернатор Виктор Томенко («Единая Россия»), Евгения Боровикова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Сергей Малинкович («Коммунистическая партия Коммунисты России»), Елена Хрусталева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и кандидат от ЛДПР Сергей Булаев.

Выборы главы Алтайского края будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Избирателям будет предоставлена возможность проголосовать дистанционно в единый день голосования, 10 сентября.