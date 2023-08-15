Использование нового голосового помощника, в отличие от распространенных сейчас решений, по словам разработчиков, не потребует дополнительного оборудования.

«Элтекс» — ведущий российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования — предложил Новосибирскому госуниверситету (НГУ) разработать так называемого «голосового помощника» для управления системами умного дома, производство которых развивают в компании. Важным параметром такой системы является возможность пользователя управлять ее компонентами с помощью голосовых команд.

В рамках этой работы ученым надо было построить нейросеть и научить ее быстро, а главное — правильно распознавать команды тысяч пользователей и переадресовывать их собственно системам умного дома. Заказчик в качестве стандарта рассматривал наиболее высокий уровень распознавания русской речи, представленный на отечественном рынке «Яндексом». «Но они решают эту задачу с использованием специального оборудования (умной колонки), а нам надо было добиться схожих результатов, используя только компьютерные программы, то есть более дешевым для пользователя способом», — рассказал «Континенту Сибирь» научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий Международного математического центра, ведущий специалист Центра смарт-технологий и искусственного интеллекта НГУ Иван Бондаренко.

Весной 2023 года первый этап работы был завершен, в ходе его разработчики добились от системы необходимой скорости обработки запросов — до 1000 одновременных обращений в секунду. На втором этапе было необходимо повысить качество распознавания текста, научить систему отфильтровывать посторонние шумы и правильно понимать команды пользователя. «Конечная цель второго этапа — повысить уровень распознавания еще больше, чтобы отклонения от показателей той же умной колонки «Яндекса» не превышали пятнадцати процентов. Такой результат вполне устроит заказчика», — рассказал «Континенту Сибирь» Иван Бондаренко.

В настоящее время система готовится к передаче заказчику для проведения испытаний в реальных условиях, что является, по сути, уже началом процесса внедрения нового продукта. По оценкам разработчиков, ее потенциал шире, чем управление системами умного дома. После некоторой доработки она вполне может устанавливаться не только на высокопроизводительные серверы, но и на персональные компьютеры и, например, выполнять функции автоматического секретаря.