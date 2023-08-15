Мэр Локоть объявил готовность № 1 к последствиям ливней в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания 15 августа поручил главам районов и администраций непрерывно мониторить улицы города на предмет подтоплений во время ливней. В четверг, 17 августа, объявлен режим повышенной готовности.

Напомним, что на минувших выходных ливневые канализации не справились с объемом выпавших осадков, а жители города массово жаловались в соцсетях на последствия дождя — транспорт и пешеходы утопали в воде.

«Проведен ряд организационных и практических мероприятий, в том числе подготовлен, согласован и утвержден план привлечения сил и средств городского звена для ликвидации последствий, вызванных метеоусловиями. Уточнены 70 мест возникновения подтоплений, районам эти планы выданы, руководители знают эти места подтоплений, для ликвидации подготовлены силы и средства первого и второго эшелонов», — отметил в своем докладе начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска Сергей Куценко.

По его словам, на предстоящей неделе сохранится умеренно теплая погода, преобладающая температура в ночное время составит 5–10 градусов выше нуля, дневная температура — 16–20 градусов, к выходным температура воздуха может прогреться до 21–24 градусов тепла. В большинстве дней на этой неделе ожидаются дожди, в четверг — ливни и грозы.

«У муниципалитета достаточно сил и средств, чтобы справиться с последствиями ливней, необходимо прибавить в организованности. Ставлю задачу перед районами и администрациями брать под мониторинг свои территории. Если нет технических возможностей, например, на камерах не видно дорожное полотно, значит, нужно создать мобильные группы, оперативно объезжать места возможных подтоплений. Доводить информацию через свои отделы до департамента МЧС, если сил ДЭУ недостаточно, как это было в Ленинском районе», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Он также добавил, что мониторинг территорий должен вестись непрерывно в любое время суток.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что за засоренные ливневки и выбоины на асфальте мэр Новосибирска получил представление прокурора.