На минувших выходных, 12 и 13 августа на курорте Манжерок в первый раз прошел фестиваль для любителей бега по пересеченной местности Wild Trail. В забегах на дистанции до 40 километров приняли участие более 340 человек. Информацией о мероприятии поделилась пресс-служба Сбера.

Как сообщается, организаторы подготовили маршруты разных уровней сложности — для взрослых длина составила 4, 15, 25 и 40 км, для подростков – 2 км. Также был предусмотрен и 500-метровый маршрут для детей.

Стартовый городок для участников располагался в курортном комплексе «Манжерок», а маршруты забегов были проложены вдоль природных достопримечательностей Горного Алтая – трейлраннеры бежали по Чуйскому тракту, мимо Катуни и окрестностей Манжерокского озера, забирались на гору Черепан и вершину знаменитой горы Синюха на высоту 1240 метров.

Также, помимо дистанций и забегов вдоль «мест силы» древнего Алтая, организаторы подготовили для гостей фестиваля богатую интерактивную программу – лекции, мастер-классы, тренировки и концерты отечественных рок-групп.

«Манжерок Wild Trail на Алтае прошел впервые и стал значимым событием в мире любительского спорта. Забеги разной протяженности позволили как начинающим, так и опытным бегунам насладиться не только красотами Алтая, но и стали настоящим испытанием на прочность для истинных фанатов гор», — приводит цитату генерального директора курорта Владимира Щербинина пресс-служба Сбера.