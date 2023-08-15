Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова в ходе пресс-конференции в ТАСС ответила на вопросы «Континента Сибирь» об организации юбилейного 10-го форума «Технопром».

Напомним, что, подводя итоги прошлогоднего форума, его участники отмечали, что программа «Технопрома» перенасыщена. Многие интересные темы были запараллелены, что не позволило гостям форума посетить все секции. Кроме того, в 2022 году были заявлены федеральные спикеры, ряд которых не приехал. В разговоре с «Континентом Сибирь» участники даже использовали термин «спикер-приманка». Были замечания по организации питания на форуме, а также претензии к отсутствию продуманного трансфера для участников-новосибирцев. Будут ли эти проблемы решены во время организации «Технопрома-2023»?

Отвечая на вопросы «Континента Сибирь», заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова подчеркнула, что программа X Международного форума технологического развития «Технопром» будет еще более насыщенной, чем годом ранее. «Внутри каждого трека мероприятия будут распределены последовательно, что позволит большинство секций посетить очно. Кроме того, для всех залов в «Новосибирск Экспоцентре» в этом году предусмотрена запись, которая будет доступна в личном кабинете участника в течение года», — рассказала вице-губернатор.

Что касается спикеров, которых в этом году будет более 1000 человек, то, по словам Мануйловой, избежать того, что кто-то из них не сможет приехать в силу занятости, нельзя. Однако вице-губернатор заверила, что 98% спикеров примут участие в форуме очно.

В организации питания на «Технопроме» также будут новшества. Так, можно было заранее заказать обед в личном кабинете на сайте форума до 15 августа. Заказ можно сделать и во время форума. В меню будут обеды трех ценовых категорий. Кроме того, появится новый формат, которого раньше не было, — в зоне рядом с «Экспоцентром» будут стоять фуд-траки.

Трансфер гостей и участников форума остается самой уязвимой точкой. Если для иногородних и иностранных гостей, проживающих в гостиницах, будет организован транспорт, то новосибирцам предстоит самим заботиться о поездке. «Мы обратились к мэрии Новосибирска с просьбой рассмотреть варианты подвоза горожан от ближайшей станции метро «Площадь Маркса», чтобы максимально по времени короткий маршрут был доступен для жителей Новосибирска», — рассказала Ирина Мануйлова.

Напомним, 14 августа заместитель губернатора Ирина Мануйлова отметила главе Новосибирской области Андрею Травникову, что регион готов к проведению мероприятия. «Решены все организационные вопросы. Уровень готовности — высокий», — заявила вице-губернатор.