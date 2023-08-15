Карьерные самосвалы, применяемые на угольных разрезах — очень крупные машины, имеющие обширные «слепые зоны» для водителя. УК «Кузбассразрезуголь» оснастит свои тяжелые грузовики системами кругового обзора для более точного мониторинга пространства вокруг автомобиля при движении на сложных участках и маневрировании. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для мониторинга «слепых зон» по периметру карьерного самосвала устанавливаются три видеокамеры. Они расположены на передней и задней частях автомобиля, а также с правой стороны самосвала. Изображение с камер выводится на монитор в кабине водителя и дублируется трансляцией в режиме реального времени на пульт диспетчеру управления автомобильного транспорта. Сообщается, что новая технология успешно прошла производственные испытания на Кедровском угольном разрезе и будет применяться в других филиалах компании для повышения безопасности работы горнотранспортного оборудования.

«Внедрение систем кругового обзора для карьерных самосвалов на предприятиях компании входит в комплексную программу по снижению травматизма и формированию культуры безопасного труда. Промышленные испытания показали высокую эффективность системы. Водитель получает визуальный контроль над зонами, которые раньше ему были недоступны из-за габаритов и конструктивных особенностей техники, и тем самым имеет возможность предотвращать возможные происшествия», – приводит слова директора по производству УК «Кузбассразрезуголь» Романа Смирнова пресс-служба.

Сообщается, что применение систем кругового обзора стало продолжением сотрудничества УК «Кузбассразрезуголь» с российской компанией «ОКО Системс». Новая технология разработана на основе системы контроля усталости водителей «ОКО Майнинг», которой с 2022 года оснащаются карьерные самосвалы «Кузбассразрезугля». Это бортовое оборудование следит за состоянием водителей во время движения, позволяет проверить использование ремней безопасности и сигнализирует диспетчеру в случае потери концентрации внимания водителя при движении.

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