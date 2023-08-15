Как стало известно, имущественный комплекс кемеровского АО «Разрез Инской» был реализован на торгах. Лоты выкупил единственный претендент из Новосибирска. Информация о результатах торгов доступна на Федресурсе.

Владельцем имущества разреза стал Павел Бубников из Новосибирска. За два из трех выставленных на торги лотов Бубников заплатил порядка 241 млн рублей. Цена этих позиций на начало торгов 21 июля составляла 3,6 млрд рублей и последовательно снижалась каждые три дня. Третий лот, содержавший право на истребование дебиторской задолженности, Бубникова не заинтересовал.

В документах сказано, что покупатель действует в интересах ООО «ИНТМЕК». Учредителем, генеральным директором и единственным сотрудником этой зарегистрированной в Москве в 1992 году компании является Денис Немыкин. Организация, среди прочего, является учредителем новосибирского ООО «НПК Геотехнологии», находящегося в процессе банкротства с прошлого июня. Основным видом деятельности «Геотехнологий» на Rusprofile указана добыча антрацита открытым способом.

АО «Разрез Инской» признано банкротом в 2020 году. По делу о вымогательстве контрольного пакета акций этого предприятия в декабре 2021-го был осужден бывший глава СУ СК по Кемеровской области Сергей Калинкин, получивший 9 лет колонии строгого режима. Кроме него, по этому делу штрафы и тюремные сроки получили еще шесть кузбасских силовиков, чиновников и бизнесменов. Один из фигурантов дела скончался до завершения расследования — речь о бывшем совладельце «Сибуглемета» Александре Щукине.

Ранее мы сообщали, что на торги выставлено имущество металлодобывающей компании из Кузбасса.