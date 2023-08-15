Ранним утром 15 августа на одном из многоквартирных жилых домов Красноярска загорелась кровля. Красноярские прокуроры проверят управляющую компанию, в чьем ведении находится дом. Информация появилась в ТГ-канале прокуратуры Красноярского края.

Надзорное ведомство намерено проверить управляющую компанию «ЖСК». В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства пожара, дана оценка соблюдению управляющей организацией жилищного законодательства, в том числе по содержанию общедомового имущества. По итогам проверки ведомство обещает принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Крыша пятиэтажного дома по адресу: пер. Маяковский, 13 загорелась 15 августа около 6 утра по местному времени. Сообщается, что из здания самостоятельно эвакуировались 138 жильцов, включая 11 детей. По предварительным данным, никто из них не пострадал. К моменту прибытия пожарных огнем была объята вся кровля здания. Тушение пожара продолжается, по сообщению регионального ГУ МЧС, площадь возгорания — порядка 500 кв. м. В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек и 20 единиц техники. Предварительной причиной возгорания названа неисправность электропроводки.

Ранее мы сообщали, что спасатели Приангарья отчитались о ликвидации 3,5 тыс. техногенных пожаров с начала года.