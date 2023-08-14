Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин посетил стройку красноярского метро

В Красноярск с рабочим визитом прилетел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков познакомил вице-премьера с перспективными инфраструктурными проектами города и края.



Марат Хуснуллин проинспектировал ход работ на будущей станции городского метро. На месте строители отчитались – реализация проекта первой линии скоростной транспортной системы Красноярска ведется по графику.



«Самая активная стадия сейчас на улице Молокова. Здесь строители уже приступили к возведению котлована. На остальных площадках идет подготовка — завозят технику, выносят сети, проводят исследования. Подрядчики подтвердили изначальные сроки строительства – 2026 год. Как верно отметил Марат Шакирзянович, самый тяжелый путь — начало, и мы его уже преодолели», — написал в своем телеграм-канале Михаил Котюков.

Он также отметил, что были подняты и другие темы, в частности развитие аэропорта и автодорожной инфраструктуры, строительство качественного жилья, подчеркнув, что по всем вопросам были получены заверения в поддержке правительства России.

По словам вице-премьера, Красноярский край обладает огромным потенциалом для развития. «Имея в виду большую территорию региона, здесь необходимо тщательно работать над улучшением автодорожной и аэропортовой инфраструктуры. Также мы видим огромный резерв возможностей для строительства качественного жилья, чтобы удовлетворить все нужды граждан. Перед краем стоит задача обеспечить соответствующей инфраструктурой и социальную сферу, это строительство школ, детских садов и поликлиник», – сказал Марат Хуснуллин. Его цитату приводит пресс-центр правительства России.

Ранее мы писали о том, что красноярские модульные отели получат федеральные инвестиции на сотни миллионов рублей.