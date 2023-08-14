ГК «Основа» вложит 1,3 млрд рублей в строительство термальных комплексов в Новокузнецке и Санкт-Петербурге

ГК «Основа» заключила пакетную сделку с девелоперской компанией Malltech, в рамках которой были подписаны договоры по строительству двух новых семейных термальных комплексов «Термолэнд» в Новокузнецке и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

Комплекс в Новокузнецке будет расположен в ТРЦ «Планета» и займет площадь 8500 кв. метров, а в реализацию инвестируют более 600 млн рублей. Открытие в планируется летом 2024 года.

В Санкт-Петербурге «Термолэнд» откроется в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе. Общая площадь составит 10 500 кв. метров, включая зону 5500 кв. метров под открытым небом. Объём инвестиций в реализацию проекта составит 750 млн рублей. Открытие термального комплекса в Санкт-Петербурге намечено на середину 2024 года.

Также стороны ведут переговоры о дальнейших совместных проектах — новые термальные комплексы могут появиться в Новосибирске, Красноярске и Перми.

«Под размещение семейных термальных комплексов компания рассматривает крупные площади в торговых центрах, а также отдельно стоящие здания с возможностью размещения водных зон на прилегающей территории. В Москве и регионах, в том числе, ведутся переговоры о размещении «Термолэнд» на площадях ушедших из России иностранных брендов», — отмечают в компании.

Согласно данным с официального сайта, ГК «Основа» — девелоперская и инвестиционная компания, образованная в 2016 году бывшими акционерами ГК «Мортон» после продажи акций «Мортон» инвестору.

Группа компаний обладает диверсифицированной структурой и развивает четыре основные направления деятельности: девелопмент в формате «умный дом»; управление объектами коммерческой недвижимости; инвестиции в развитие семейной досуговой инфраструктуры; инвестиции в высокотехнологичные проекты и инновации.

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