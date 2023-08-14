Согласно данным Новосибирскстата расходы жителей Новосибирской области на платные услуги за первые 6 месяцев 2023 года увеличились относительно аналогичного предыдущего периода на 15 с лишним процентов. При этом, новосибирский уровень расходов почти на 30% превысил средний по Сибирскому федеральному округу.

По предварительным данным, которые приводит ведомство, населению Новосибирской области за минувшее полугодие было оказано платных услуг на 135,3 миллиарда рублей. Это превышает показатель первых 6 месяцев 2022 года на 15,6%. При этом по всему СФО сумма оказанных за полугодие услуг равна 626,8 млрд. руб.

Наибольшим весом в структуре расходов жителей региона обладают услуги коммунальные: на их оплату пришлось 19,5% от общего объема или 9427 рублей в расчете на душу населения. Следом идут медицинские (12,7%), транспортные (12,2%) и бытовые (12,1%) расходы. По расчетам ведомства, средний житель области за полгода потратил на каждую из этих статей расходов 6162, 5908 и 5849 рублей соответственно. На образовательные цели, при этом, люди тратили в 3 с лишним раза меньше, чем на коммуналку — 2760 руб. или 5,7% от общих расходов на услуги.

Всего же по усредненному подсчету каждый житель Новосибирской области потратил за первые 6 месяцев этого года 48397 рублей на оплату различных услуг. Для СФО в целом этот показатель заметно ниже — 37530 рублей.

Ранее Новосибирскстат сообщал, что Новосибирская область произвела с января по июнь 2023 года в 2,5 раза больше инновационной продукции, нежели годом ранее.