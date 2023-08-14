Новосибирцы с января по июль потратили на оплату услуг на 15 процентов больше, чем годом ранее

Павел Ганьшин
 
Услуги
Фото Unsplash.com

Согласно данным Новосибирскстата расходы жителей Новосибирской области на платные услуги за первые 6 месяцев 2023 года увеличились относительно аналогичного предыдущего периода на 15 с лишним процентов. При этом, новосибирский уровень расходов почти на 30% превысил средний по Сибирскому федеральному округу.

По предварительным данным, которые приводит ведомство, населению Новосибирской области за минувшее полугодие было оказано платных услуг на 135,3 миллиарда рублей. Это превышает показатель первых 6 месяцев 2022 года на 15,6%. При этом по всему СФО сумма оказанных за полугодие услуг равна 626,8 млрд. руб.

Наибольшим весом в структуре расходов жителей региона обладают услуги коммунальные: на их оплату пришлось 19,5% от общего объема или 9427 рублей в расчете на душу населения. Следом идут медицинские (12,7%), транспортные (12,2%) и бытовые (12,1%) расходы. По расчетам ведомства, средний житель области за полгода потратил на каждую из этих статей расходов 6162, 5908 и 5849 рублей соответственно. На образовательные цели, при этом, люди тратили в 3 с лишним раза меньше, чем на коммуналку — 2760 руб. или 5,7% от общих расходов на услуги.

Всего же по усредненному подсчету каждый житель Новосибирской области потратил за первые 6 месяцев этого года 48397 рублей на оплату различных услуг. Для СФО в целом этот показатель заметно ниже — 37530 рублей.

Ранее Новосибирскстат сообщал, что Новосибирская область произвела с января по июнь 2023 года в 2,5 раза больше инновационной продукции, нежели годом ранее.

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