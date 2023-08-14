В Новосибирске 17 августа пройдет конференция «Настрой бизнес правильно». Ее участникам обещают знания и инсайты от ведущих экспертов и успешных бизнес-практиков. Организатором является компания ITConstruct, возглавляемая Романом Петровым. Мероприятие проводится при поддержке центра «Мой бизнес».

По словам организаторов, эксперты мероприятия расскажут о проверенных стратегиях управления, эффективных инструментах контроля и анализа, а также поделятся своими кейсами, которые помогли им значительно увеличить прибыль и оптимизировать работу своих компаний.

Участники конференции смогут получить новую информацию и задать вопросы по таким темам, как увеличение прибыли через управленческий учет, оптимизация отдела закупок/снабжения, успешное внедрение Битрикс24 и повышение эффективности бизнеса с помощью современных IT-систем.

Среди спикером мероприятия — основатель ITConstruct Роман Петров, финансовый директор на аусорсинге Ольга Голова, бизнес-тренер Вячеслав Филатов, специалист по самоорганизации и эффективным командам Екатерина Консевич.

Бесплатная конференция «Настрой свой бизнес» пройдет 17 августа 2023 года в большом зале центра «Мой бизнес» по адресу ул. Сибревкома, 9 с 10:00 до 13:00. Также возможно посещение мероприятия в онлайн-формате. Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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