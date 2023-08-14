В Новосибирский зоопарк привезли пуму из Нижнего Новгорода

В Новосибирский зоопарк из Нижнего Новгорода привезли пуму. Молодой самец живет в вольере, расположенном рядом с рысями. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка имени Р.А. Шило.

«Нижегородские коллеги передали нам молодого самца пумы. Ему еще нет и года, он родился в сентябре 2022-го. Мы везли его в Новосибирск на автомобиле. В пути были трое суток. Он хорошо перенес дорогу и быстро адаптируется к новому месту. Он уже успел нас всех покорить своим спокойным нравом, любопытством, красотой. Этот самец появился на свет в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода, был выкормлен матерью. В перспективе мы планируем подобрать ему пару», — рассказала зоолог Юлия Коновалова.

В пресс-службе также отмечают, что у Новосибирского зоопарка большой опыт содержания представителей семейства кошачьих, однако пумы там не содержались с 2022 года. Сотрудники парка постарались создать для прибывшей особи максимально комфортные условия.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что «Роскосмос» взял под опеку белых медвежат в Новосибирском зоопарке.