Интерес к покупке новостроек в Москве растет среди жителей Новосибирска

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса «МТС Исследования» и Big Data проанализировала спрос на эконом- и бизнес-недвижимость в Москве. Интерес к покупке жилья в столице и области у россиян год к году вырос на 19%. Спрос на новостройки эконом-класса вырос почти на 20%, а спрос на жилье бизнес-класса — на 17,5%. Аналитики отмечают, что спрос во многом формируют жители регионов. Так, Новосибирская область вошла в ТОП-10 регионов, жители которых интересуются недвижимостью в Москве.

Жители Новосибирска преимущественно просматривали недвижимость эконом-класса – на неё приходилось в 2,2 раза больше запросов, чем на предложения о покупке бизнес-квартир. Покупкой чаще интересовались женщины: так, на представительниц прекрасного пола пришлось 63,5% спроса, на мужчин – 36,5%.

Чаще всего к квартирам в столице присматривались новосибирцы с доходом от 75 до 150 тысяч рублей (23,6%), почти столько же было потенциальных покупателей с доходом 45-75 тыс. рублей (22,56%), 17,01% просмотров пришлось на людей с заработной платой от 30 до 45 тысяч в месяц.

Что касается возраста тех, кто присматривает недвижимость, то больше всего (28%) интересовавшихся — люди 35-44 лет, 21% — потенциальные покупатели в возрасте 45-54 года, 17,5% — люди старше 65 лет, 16% — от 54 до 65 лет. Чуть более 13% интереса сгенерировали молодые люди от 25 до 34 лет. На молодежь 18-24 лет приходится всего 4%.

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