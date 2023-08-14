Администрация города Оби Новосибирской области объявила поиск подрядчика на завершение благоустройства общественной территории Эко-парк «Обской». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 63 939 646,93 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 августа, завершить работы необходимо до 30 ноября текущего года.

В описании объекта закупке говорится, что работы по капремонту будут проходить в три этапа. На первом этапе потенциальный подрядчик должен благоустроить покрытие парковки, дорожек, тротуарной плитки, а также установить сцену.

Второй этап включает в себя установку арт-объекта в виде букв «ЭКО парк ОБСКОЙ», размещение 112 скамеек, и озеленение территории газоном, деревьями, кустарниками, цветниками и водными растениями.

На заключающем этапе будет установлена смотровая площадка, металлическое ограждение и наружное освещение.

Напомним, что проект Эко-парка стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды, в рамках которого на общественной территории будут созданы многоуровневый амфитеатр, игровые площадки для детей, универсальное спортивное поле, велодорожки, места для отдыха с выходом на воду.

Украшением парка станет 9-метровая стела с мультимедийными панелями, где будет транслироваться различный контент: от выставок детских рисунок до композиций, посвященных всероссийским и общегородским мероприятиям. Планируется, что Экопарк «Обской» будет сдан уже в 2023 году.