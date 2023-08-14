Стало известно, что активы ЗАО «Чек-Су.ВК», признанного банкротом в 2017 году, будут выставлены на торги. Имущество компании, разделенное на 30 лотов, планируют реализовать за почти 850 миллионов рублей. Информацией об этом поделился «Коммерсантъ».

Согласно информации Федресурса, крупнейший лот стартует с цены в 811,9 млн. рублей. В его составе — различные объекты недвижимости, техника и оборудование, а также земельные участки в Емельяновском районе Красноярского края. Остальные 29 позиций стоят заметно меньше — от 140 тысяч до 5,1 млн. рублей. Общая стоимость 30 представленных на торгах лотов составляет 846,3 млн. руб. Решение о реализации имущества было принято на собрании кредиторов организации, прошедшем 11 августа.

Торги с имуществом этой компании уже проводились в 2020 году, но тогда реализовать лоты общей стоимостью порядка 7 млрд. рублей не удалось из-за отсутствия предложений. Конкурсное производство в отношении «Чек-Су.ВК» было начато в январе 2018 года. Компанию, инвестировавшую в строительство марганцевых заводов в Красноярске и Хакасии признали банкотом по иску «Внешэкономбанка» после накопления задолженности перед кредитором в почти 15 млрд. рублей.

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, что на торги повторно выставлено имущество ООО «Кузбассмясопром».