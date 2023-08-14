Новосибирское УФАС признало НГТУ нарушившим закон о контрактной системе

Новосибирское УФАС выявило нарушение в госзакупке НГТУ за 115 млн рублей: заказчик ограничил число участников торгов, объединив услуги по уборке и гардеробному обслуживанию, технически и функционально не связанные между собой, в один лот, сообщают в пресс-службе антимонопольного органа.

«ФГБОУ ВО НГТУ не включил в описании объекта закупки сведения о высоте, на которой необходимо проводить влажную уборку штор и ламбрекенов, поскольку информация является значимой для потенциального исполнителя при оказании услуг по контракту», — говорится в сообщении.

Новосибирское УФАС признало ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» нарушившим п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд поддержал решение о признании мэрии Новосибирска нарушившей закон о защите конкуренции.