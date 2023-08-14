На «Осинниковской» шахте Кузбасса заработала новая лава с запасами более миллиона тонн угля

Павел Ганьшин
 
Шахта
Фото Unsplash.com

Распадская угольная компания сообщила о вводе в работу новой лавы на одной из своих шахт. В новом забое на «Осинниковской» планируют добыть более миллиона тонн угля марки Ж. Информация об этом появилась в ТГ-канале пресс-службы компании.

Как сказано в сообщении, новая лава — самая длинная в истории шахты. Ее протяженность составляет 300 метров, глубина расположения — 600 метров от поверхности земли. По оценкам компании в этой лаве возможно добыть 1 200 000 тонн ископаемого топлива.

Отмечается, что вместо двух магистральных ленточных конвейеров в новом забое используется один, но с увеличенной до 1400 мм шириной полотна. Перед началом работы на новом выемочном участке провели дегазацию, установили цифровые датчики контроля газа, в лаве установлены 22 видеокамеры наблюдения — это в 2 раза больше, чем в предыдущем забое.

Сообщается, что отработать запасы угля в длиннейшей лаве «Осинниковской» планируется да марта следующего года.

Ранее мы сообщали, что госэкспертиза одобрила разработку на новом участке добычи угля в Хакасии.

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