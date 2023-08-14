В Иркутской области потушили крупный пожар в заповеднике

Павел Ганьшин
 
Пожар
Фото irkobl.ru

На территории Витимского заповедника в Приангарье ликвидирован пожар на площади в 50 гектаров и локализовано еще несколько возгораний в лесах. Информация об этом появилась на официальном портале Иркутской области.

Как сказано в сообщении, 4 гектара из пройденной в заповеднике огнем площади были нелесными. Еще 4 пожара местные огнеборцы смогли подавить в Бодайбинском и Усть-Удинском районах, их суммарная площадь составила порядка 64 гектаров.

В подавлении очагов лесных возгораний были задействованы 107 человек, в том числе 81 парашютист-десантник, доставленные вертолетами Ми-8. Им помогали 4 единицы различной техники. Ситуацию с воздуха мониторили 6 легкомоторных самолетов и 4 Ан-2 На сегодняшний специалисты продолжают вести борьбу с очагами огня в заповеднике.

Ранее мы сообщали, что спасатели Иркутской области с начала года потушили порядка трех с половиной тысяч пожаров техногенной природы.

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