Депутат АКЗС вернулся из зоны СВО после ранения

Депутат фракции КПРФ Алтайского краевого Заксобрания, доброволец Владимир Громов вернулся из зоны СВО после ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы Мария Прусакова.

«Наш товарищ, депутат фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном собрании Владимир Громов, ушедший добровольцем на СВО несколько месяцев назад, сегодня после ранения вернулся домой. В Новосибирске его встретили семья и товарищи по партии и фракции КПРФ депутаты Законодательного собрания и Барнаульской Думы», — говорится в сообщении.

Депутат подписал контракт с Минобороны РФ в феврале текущего года и прибыл в зону СВО в начале марта.

По данным из официального канала Алтайского отделения КПРФ, Владимир Громов в ночь на 2 июля 2023 года получил пулевое и осколочное ранения в ходе выполнения боевой задачи на передовой в Луганской Народной Республике. Пулевое ранение — скользящее, поражена рука, осколочное – глубокое в зону шеи. Он был эвакуирован в военный госпиталь в Белгородскую область и готовился к отправке в Москву, где ему предстояло длительное лечение и реабилитация.

«За 6 дней до этого Громов также получил минно-взрывную травму (контузию), но не был эвакуирован в тыл», — добавляют в пресс-службе партии.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что губернатор Андрей Травников поручил разрешать любые вопросы участников СВО и их семей.