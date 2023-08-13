Глава СКР Бастрыкин заинтересовался запретом выезда из ЖК «Панорама» в Новосибирске

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад по сообщению о запрете выезда из ЖК «Панорама» в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области.

«В социальных медиа размещена информация, что в Новосибирске местные власти приняли решение о закрытии проезда по автомобильной дороге, сообщив, что она имела временный характер, тем самым усложнив транспортную доступность нескольких жилых комплексов и вызвав недовольство их жильцов. По данному факту следственным управлением СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 августа жителям ЖК «Панорама» (застройщик — Брусника) был заблокирован быстрый въезд и выезд на территорию микрорайона: на участке демонтировали стрелку светофора и установили бетонные блоки, вследствие чего им нужно делать огромный круг. На следующей день недовольные жители в знак протеста заблокировали проезд к новому ЛДС.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Бастрыкин взял на контроль дело обманутых дольщиков новосибирского ЖСК «Садко».