Мэрия Новосибирска прокомментировала судьбу развязки у ЖК «Панорама» возле ЛДС

Мэрия Новосибирска объяснила причину блокировки быстрого въезда на левый берег жителей ЖК «Панорама». По словам властей, вслед за блокировкой последует ликвидация парковки возле ЖК. Меры должны повысить пропускную способность дороги.

12 августа жители ЖК «Панорама» заблокировали проезд к новому ЛДС. Сделали они это в знак протеста после того, как им был заблокирован быстрый выезд на левый берег, вследствие чего им нужно делать огромный круг. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объяснил, что решение о запрете левого поворота с улицы Немировича-Данченко обусловлено необходимостью повышения её пропускной способности. Наличие регулируемого светофором выезда с ЖК «Панорама» обеспечивало потребности ограниченного круга пользователей автодорог (6 тыс. человек) и не учитывало интересы жителей всего левобережья.

«Негативная реакция жителей ЖК обусловлена пока неподтвержденными опасениями о значительном увеличении времени следования от выезда с ЖК в сторону ул. Ватутина и изменением привычного уклада жизни (не учитывающего интересы гораздо большего по сравнению с жителями ЖК количества пользователей автодорог — жителей левого берега города Новосибирска)», —объяснили в департаменте. Их слова передает пресс-центр мэрии.

В пресс-центре уточнили, что следующим этапом повышения пропускной способности улице Немировича-Данченко будет ликвидация несанкционированной парковки на полосе для движения вдоль ЖК «Панорама».

Напомним, что ранее проливной дождь затопил Новосибирск. По прогнозу синоптиков в ближайшие дни снова ожидаются ливни.