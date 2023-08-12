ГУ МВД Новосибирской области опровергло сообщение депутата Каверзиной о бездействии

ГУ МВД Новосибирской области заявило, что на помощника депутата Горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной Максима Новикова не было совершено нападение. Данный факт не был обнаружен в ходе проверки. Депутат же обвиняет полицию в бездействии.

12 августа независимый депутат Горсовета Новосибирска Светлана Каверзина сообщила в своем ТГ-канале, что 9 августа написала жалобу начальнику управления МВД России по городу Новосибирску полковнику полиции Юрию Горчакову по поводу бездействия полиции в рассмотрении заявления о нападении на ее помощника Максима Новикова.

По словам Светланы Каверзиной, 24 июля было совершено нападение на ее помощника, однако полиция до сих пор не предприняла мер по расследованию дела. Совершивший нападение принял его за закладчика, когда тот фотографировал проходящие в городе ремонтные работы. Максиму Новикову разбили телефон, помяли бумаги и пытались отобрать рюкзак.

«По состоянию на 8 августа 2023 года органами УВД РФ не принято установленных законом решений, гражданин Новиков не приглашался для уточнения сведений, сотрудники полиции не связывались с ним по вопросам, связанным с нападением», — говорится в сообщении депутата.

Светлана Каверзина уточнила, что «установленные законом сроки на принятие решения пропущены, есть основания сделать вывод о бездействии полиции, нарушающем права и законные интересы потерпевшего».

В ответ на запрос «Континента Сибирь» в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что информация о бездействии сотрудников не соответствует действительности.

«Сообщаем, что по заявлению гражданина полицейскими была проведена проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В настоящее время постановление направлено на утверждение в надзорный орган», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что ранее суд прекратил дело экс-замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой.