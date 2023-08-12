Новосибирск снова затопило из-за дождя

12 августа начался ливень в Новосибирске и окрестностях. Жители города массово жалуются в социальных сетях на последствия дождя — транспорт и пешеходы тонут в воде.

Прогнозы погоды на сервисах Gismeteo и Яндекс.Погода утверждают, что выпадение осадков будет до вечера. Дождь продлится вплоть до вторника с перерывом на воскресенье.

«12 августа во второй половине дня сохранится дождь, местами сильный. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +17, +19 С», — сообщают синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

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Например, на пересечении с улицей Дениса Давыдова затопило трамвайные рельсы. Их не видно из-под воды. Подписчики тг-канала «Новосибирск с огоньком» передают, что 13 автобус станцию метро Заельцовская и вовсе затопило.

«На улице Кропоткина настолько сильный поток воды, что все, что льется из дворов превращается в такой «фонтан» — рассказывают читатели «Новосибирск с огоньком».

Как будут спасаться от проливного дождя жители города непонятно — ливневые канализации не справляются со своей работой.

Напомним, что ранее власти Иркутской области направили денежную компенсацию пострадавшим от паводка.