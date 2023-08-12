«РУСАЛ» отчитался о значительном снижении финансовых показателей по итогам первого полугодия 2023 года

Согласно опубликованной 11 августа Консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ» (МКПАО «ОК РУСАЛ») продемонстрировала значительное снижение показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Отчет подготовлен в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на английском языке, его перевод размещен на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации». Согласно отчетности выручка по договорам с покупателями за шесть месяцев 2023 года составила 5,945 млрд долларов США против 7,153 млрд в первом полугодии 2022 года, снижение — 16,89%. Прибыль компании — 424 млн долларов, при показателе 3,027 млрд долларов годом ранее. Консолидированная скорректированная EBITDA за отчетный период упала на 84%, до 290 млн долларов против 1,807 млрд в аналогичном периоде прошлого года.

Структура акционеров МКПАО «ОК РУСАЛ» по состоянию на 30 июня 2023 года в сравнении с 31 декабря 2022 года не изменилась и осталась следующей: МКПАО «ЭН+ ГРУП» («EN+», бывшая «En+ Group Plc») — 56,88%, «SUAL Partners Limited» (SUAL Partners) — 25,52%, О.В. Дерипаска — 0,01%, акции находящиеся в свободном обращении — 17,59%. По состоянию на 30 июня 2023 г. и 31 декабря 2022 г. «ЭН+ ГРУП» (МКПАО «ЭН+ ГРУП») была конечной материнской компанией Группы, а Олег Дерипаска фактически контролирует и реализует право голоса в отношении 35% голосующих акций МКПАО «ЭН+ ГРУП» и соблюдает условие о не превышении прямой или косвенной доли владения более чем 44,95% акций МКПАО «ЭН+ ГРУП».

Также в разделе отчета, посвященном инвестиции в «Норильский Никель» отмечено, что доля Группы в прибыли «Норильского Никеля» составила 212 млн долларов США, в прибыли от пересчета иностранных операций — 763 млн долларов за шесть месяцев, окончившихся 30 июня 2023 года. Балансовая стоимость инвестиции в «Норильский Никель» составила 3,734 млрд долларов по состоянию на 30 июня 2023 года. Рыночная стоимость инвестиции в «Норильский Никель» на 30 июня 2023 года составила 6,836 млрд долларов США (на 31 декабря 2022 года — 8,775 млрд долларов).

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что 28 июня 2023 года прошло Годовое общее собрание акционеров Международной компании публичного акционерного общества «Объединенная компания «РУСАЛ». На собрании участниками общества было принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.