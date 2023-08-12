Суд прекратил дело бывшего замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой

Алёна Золотова
 
Суд прекратил дело бывшего замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой
Фото министерства сельского хозяйства Новосибирской области

Бывший замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светлана Невзорова избежала уголовного наказания за распределение госсубсидий для аграриев. Ранее прокуратура не нашла корыстного умысла в ее деятельности.

11 августа Центральный районный суд Новосибирска огласил приговор бывшему заместителю министра сельского хозяйства Новосибирской области Светлане Невзоровой. Информация об этом сообщили в управлении судебного департамента по региону.

Постановлением суда дело экс-чиновницы прекращено, а ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, который она должна уплатить в течение двух месяцев. Решение в силу не вступило.

«Суд сохранил арест квартиры Невзоровой до уплаты судебного штрафа», — уточнили в ведомстве. 

Ранее 20 июня начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык сообщал журналистам, что в составе действий Невзоровой не было коррупции, так как не выявлена корыстная составляющая. 

Ранее источники «Континента Сибирь» сообщали, что поводом для возбуждения дела в отношении Невзоровой в апреле 2023 года могло стать распределение госсубсидий для АПК в пользу аффилированных с бывшим мужем компаний.

Напомним, что апелляционная инстанция Новосибирского областного суда не нашла повода для реабилитации покойного главы новосибирского похоронного дома и основателя Музея смерти Сергея Якушина.

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