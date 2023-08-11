В новосибирском центре вирусологии «Вектор» назначили нового гендиректора

Павел Ганьшин
 
Вектор
Изображение от DCStudio на Freepik

11 августа стало известно, кто возглавит расположенный в наукограде Кольцово центр вирусологии и биотехнологии. Новым генеральным директором учреждения назначен доктор биологических наук Александр Агафонов. Информация об этом появилась на сайте «Вектора».

Агафонов, с мая этого временно исполнявший обязанности руководителя учреждения, утвержден в должности генерального директора «Вектора». Он работает в «Векторе» с 1983 года, имеет степень доктора биологических наук. Принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов.

Ранее Александр Агафонов занимал должность заместителя генерального директора по научной работе. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии российско-гвинейского научно-технического сотрудничества в области изучения эпидемиологии, профилактики, мониторинга бактериальных и вирусных инфекций в Гвинейской Республике. Также новый руководитель «Вектора» был награжден орденом Пирогова за особые заслуги при разработке и внедрении инновационных методов диагностики инфекционного заболевания COVID-19

Напомним, прежний генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов был в мае этого года уволен со своего поста приказом Роспотребнадзора по причине «утраты доверия«. Вскоре после этого сотрудники центра направили президенту РФ открытое письмо в поддержку бывшего руководителя. Поданный Максютовым судебный иск о незаконности его увольнения 20 июля был передан в Новосибирский областной суд. В тот же день началось рассмотрение аналогичного иска от бывшего заместителя гендиректора «Вектора» Елены Гавриловой, которая была уволена одновременно с Максютовым. Спустя неделю стало известно, что в удовлетворении исковых требований Гавриловой было отказано.

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