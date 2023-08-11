Более 300 жителей Казачинско-Ленского района, чье имущество и дома пострадали от подтопления, получат единовременную материальную помощь от региональных властей. Информация об этом 11 августа появилась на официальном портале Иркутской области.

Единовременную выплату в 10 тыс. руб. получат 277 человек, зарегистрированные на территории подтопленных населенных пунктов. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости будет направлена 67 местным жителям. Все выплаты должны быть осуществлены в ближайшие дни.

Как сообщается, распоряжение о выделении более 6 миллионов рублей на компенсации пострадавшим от паводка жителям района подписал председатель правительства Приангарья Константин Зайцев. Деньги выделят из резервного фонда Правительства Иркутской области.

Ранее мы сообщали о снятии режима ЧС в Байкальске и Иркутске, введенного из-за угрозы подтопления паводковыми водами.