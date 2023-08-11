Суд отказал в удовлетворении коллективного иска от муниципальных депутатов и жителей Новосибирска. Они требовали признать отказ в регистрации инициативной группы референдума о возвращении прямых выборов мэра незаконным. Информация опубликована объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции региона.

Поданный 21 июля от лица инициативной группы административный иск к избиркому Новосибирской области рассматривался в Новосибирском областном суде. 11 августа стало известно, что судебная коллегия приняла решение отказать в его удовлетворении.

Напомним, инициативная группа по проведению референдума за возврат традиционных выборов глав территорий в Новосибирской области была зарегистрирована избирательной комиссией региона 5 июня. Инициативу направили в областное Законодательное собрание, профильный комитет которого рекомендовал отказать организаторам плебисцита. На сессии 6 июля депутаты большинством голосов высказались против инициативы — «нет» референдуму сказали 44 парламентария. Во второй половине июля члены инициативной группы направили в суд административный иск о признании этого решения незаконным, но, как стало известно сегодня, в удовлетворении иска суд им отказал. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее мы сообщали, что основатель новосибирского «Новоколледжа» не смог оспорить в суде статус иноагента.