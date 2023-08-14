Стало известно, кто открыл больше всего новых автосалонов в Сибири в 1 полугодии 2023 году

«Континент Сибирь» проанализировал, сколько новых автосалонов открылось в 1 полугодии 2023 года в СФО, и кто стал рекордсменом по числу запусков ─ как среди марок, так и среди дилеров.

Напомним, что в 1 полугодии 2023 года в Сибири открывались дилерские центры китайских автомобильных марок CHERY, EXEED, OMODA, GEELY, HAVAL, Evolute, Voyah, Livan, SWM, Dongfeng, JAC, GAC, FAW, Tank, Changan, Jetour, а также отечественного завода «Москвич». При этом, многие из этих марок вышли в Сибирь именно в 1 полугодии, поэтому именно они стали основными претендентами на лидерство по количеству запусков.

Одним из рекордсменов среди брендов по числу открытых салонов можно считать Jetour. В 2023 году эта китайская марка, входящая в состав корпорации CHERY, только вышла на российский рынок и открыла салоны в Новосибирске, Омске, Кемерове, Красноярске, Абакане, Иркутске, Барнауле, при этом в Новосибирске и Красноярске запустилось сразу по два дилера. Другим рекордсменом можно считать китайский Livan (преемник марки Lifan), который также с «нуля» вышел и продолжает выходить в крупные города Сибири, при этом в Новосибирске у марки появилось сразу двое дилеров. Отличился и российский «Москвич» ─ его дилеры открылись в Новосибирске, Красноярске, Кемерове и Омске, где было назначено сразу 2 партнера. Завод планирует и дальше расширять свое присутствие в Сибири.

В свою очередь среди региональных автодилеров одним из рекордсменов по запускам можно считать ГК «ФАСТАР» (официальный дилер Subaru, Mazda, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Lada, UAZ, Changan, JAC, Livan, «Москвич» в Новосибирске) самарского бизнесмена Константина Стефанова. В 1 полугодии компания запустила салоны Changan, JAC, Livan, «Москвич» в Новосибирске.

Другим рекордсменом можно считать возглавляемую Фанией Сапожниковой кемеровскую ГК «Сибинпэкс» (официальный дилер Audi, Volkswagen, Mazda, Suzuki, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, «Москвич», Jetour, Tank, Changan в Кемерово, DFM, Lifan, Haval, Isuzu, Changan, UAZ в Новокузнецке, Chery, Haval, Changan в Новосибирске). В 1 полугодии группа компаний открыла в Кемерове салоны Jetour, Tank, Changan, «Москвич».

Стоит отметить, что в целом по России, согласно данным «Автобизнесревю», в первой пятерке по количеству запусков новых салонов расположились нижегородский холдинг «АГАТ» (представлен в Красноярском крае и Хакасии), московская группа компаний Major, краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» (представлен в Омской и Новосибирской областях), московская ГК «Автомир» (представлен в Новосибирской и Кемеровской областях) и казанский холдинг ТТС. По подсчетам «Автобизнесревю», «АГАТ» в 1 полугодии открыл 25 салонов 10 брендов в 14 городах. В Сибири «КЛЮЧАВТО», «Автомир» и «АГАТ» также вошли в числе компаний, запустивших наибольшее количество салонов.

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