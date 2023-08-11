Стало известно, кто из новосибирских хоккеистов сыграет за сборную России в матче открытия «Сибирь-Арены»

Двое игроков новосибирской молодёжной команды по хоккею с шайбой «Сибирские снайперы» вызваны в состав юниорской сборной России для участия в матче открытия «Сибирь-Арены». Об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

В матче официального открытия новой хоккейной арены Новосибирска, который состоится 13 августа, встретятся юниорские сборные команды России (U18) и Республики Беларусь (U18). В составе российской команды на лед выйдут новосибирские хоккеисты — нападающий Илья Люзенков и голкипер Платон Мехряков.

17-летний форвард Илья Люзенков сыграл 34 матча в предыдущем сезоне Молодежной хоккейной лиги в составе «Сибирских снайперов», набрав 11 очков (3 гола и 8 результативных передач). 17-летний вратарь Платон Мехряков сыграл за «Сибирских снайперов» в двух играх прошедшего недавно в Омске предсезонного турнира Кубок G-Drive и пропустил 1 шайбу.

Официальный сайт «Сибирь-Арены» сообщает, что 13 августа церемония открытия внутри стадиона начнётся в 15.40 красочным шоу, а после выступления почётных гостей состоится выставочный хоккейный матч.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что «Сибирские снайперы» первыми вышли на лед новой хоккейной арены в Новосибирске.