Сайт Bairbie.me, обрабатывающий фотографии пользователей в стиле Барби на основе нейросетей, вызвал настоящий бум среди россиян. Запуск сервиса оказался успешнее выхода новой версии фоторедактора Lensa, взрывной интерес к которой наблюдался в России осенью 2022 года. Однако тренд на аватарки в образе Барби и Кена почти сошел на нет уже спустя неделю. Пресс-служба МегаФона поделилась статистикой пользователей сервиса среди своих абонентов.

Наибольший интерес к обработке снимков в барби-стиле абоненты проявили 29 июля, спустя 8 дней с момента выхода одноименного фильма в мировой прокат и всего 5 дней с даты запуска самого сервиса. По сравнению с первым днем работы портала количество заходов в эту дату выросло в 724 раза. Однако, уже на следующий день посещаемость Bairbie.me упала по сравнению с пиком на 34%, а спустя неделю — на 92%.

В Сибири лидером по переходам на сайт стал Красноярский край (25%), второе место у Новосибирской области (19%), а замыкает тройку Кузбасс (13%). Сибирячки увлеклись популярным трендом намного больше, чем сибиряки: доля «женского» трафика на портале составила 73%. В Сибирском федеральном округе наиболее активно перевоплощались в кукольные образы пользователи в возрастной категории 25-35 лет.

В целом же по России картина следующая: почти 40% запросов на сайт за первую неделю отправили абоненты из Москвы, женская аудитория посещала ресурс в 2,6 раза чаще мужчин, а вот с возрастной группой все аналогично — миллениалы обеспечили 58% от исследованного траффика.

До этого подобный резкий рост популярности пережил фоторедактор Lensa, представивший обновленный функционал с поддержкой ИИ в конце ноября прошлого года. Однако, в пиковую дату посещаемость Lensa на 73% уступила аналогичному показателю Bairbie.me, а суммарно за первую неделю барби-сервис собрал в два раза больше пользователей, чем его конкурент.